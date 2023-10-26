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26 октября, источник: © РИА Новости

Губернатор Мэна уточнила информацию о числе погибших при стрельбе

ВАШИНГТОН, 26 окт — РИА Новости. По уточненной информации, 18 человек погибли в результате стрельбы в американском штате Мэн, заявила губернатор региона Джанет Миллс.

Источник: AP 2023

«Восемнадцать человек потеряли свои жизни, и 13 человек пострадали», — сообщила она в четверг на пресс-конференции.

Она добавила, что предполагаемый зачинщик массовой стрельбы в американском городе Льюистон (штат Мэн) остается на свободе. «Мы продолжаем настоятельно призывать граждан следовать указаниям федеральных и местных правоохранительных органов в условиях постоянно меняющейся ситуации. Не приближайтесь к (предполагаемому стрелку) ни при каких обстоятельствах», — сказала Миллс. Также чиновница заявила, что власти Мэна пока не знают мотивов преступника и координируют свои шаги с федеральными властями.

В четверг президент США Джо Байден распорядился приспустить флаги над государственными зданиями, военными объектами и дипломатическими миссиями в знак траура по жертвам стрельбы в штате Мэн.

Ранее преступник открыл огонь в трех разных местах, включая торговый центр и бар в городе Льюистон штата Мэн. Это нападение унесло больше жизней, чем любой другой случай вооруженного насилия в США в 2023 году.

Полиция разыскивает по подозрению в причастности к стрельбе некоего Роберта Карда, однако пока не готова определить его как подозреваемого. По данным телеканала ABC News, Кард — оружейный инструктор, у него есть проблемы с психическим здоровьем, он уже угрожал нападением.

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