ВСУ нанесли удар по двум жилым домам в Донецке

«Был сильный разрыв: один, потом второй, и вылетают окна в квартире. Это жилой дом, здесь ничего не происходит, ничего рядом и нет, здесь живут обычные мирные жители города Донецка Калининского района», — рассказал очевидец Александр.
Как минимум один мирный житель был ранен.
«Сосед пострадал, но, слава богу, живой — ранение. Это обычный девятиэтажный дом по улице Карпинского», — рассказала жительница дома Наталья.
По сообщениям представительства ДНР В СЦКК за прошедшие сутки украинские военные восемь раз обстреляли территорию республики. Ранен один мирный житель, еще один жилой дом получил разрушения.