26 октября, источник: © РИА Новости

ВСУ нанесли удар по двум жилым домам в Донецке

ДОНЕЦК, 26 окт — РИА Новости. Два многоэтажных дома получили прямые попадания в Калининском районе в центре Донецка в результате обстрела ВСУ, передает корреспондент РИА Новости.

Спецоперация на Украине
Источник: Алексей Кулемзин

«Был сильный разрыв: один, потом второй, и вылетают окна в квартире. Это жилой дом, здесь ничего не происходит, ничего рядом и нет, здесь живут обычные мирные жители города Донецка Калининского района», — рассказал очевидец Александр.

Как минимум один мирный житель был ранен.

«Сосед пострадал, но, слава богу, живой — ранение. Это обычный девятиэтажный дом по улице Карпинского», — рассказала жительница дома Наталья.

По сообщениям представительства ДНР В СЦКК за прошедшие сутки украинские военные восемь раз обстреляли территорию республики. Ранен один мирный житель, еще один жилой дом получил разрушения.

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