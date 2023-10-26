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26 октября, источник: РБК

В Тель-Авиве трижды за сутки сработала система «Железный купол». Видео

В Тель-Авиве три раза за день 26 октября сработала система противовоздушной обороны «Железный купол», пишет газета Haaretz.

Около 22:00 сирены тревоги прозвучали в центральной части Израиля, в том числе в Тель-Авиве, Бней-Браке, Петах-Тикве, Лоде, Ришон-ле-Ционе, Холоне, Реховоте и других городах, сообщает The Times of Israel.

Пресс-служба Армии обороны Израиля передавала, что За прошедшие сутки, 25 октября, военные нанесли авиаудары по более чем 250 объектам палестинской группировки ХАМАС в секторе Газа. Целями стали инфраструктура группировки, оперативные штабы, шахты туннелей и ракетные установки.

Следите за развитием темыОбострение палестино-израильского конфликта
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