26 октября, источник: РБК
В Тель-Авиве трижды за сутки сработала система «Железный купол». Видео
В Тель-Авиве три раза за день 26 октября сработала система противовоздушной обороны «Железный купол», пишет газета Haaretz.
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Около 22:00 сирены тревоги прозвучали в центральной части Израиля, в том числе в Тель-Авиве, Бней-Браке, Петах-Тикве, Лоде, Ришон-ле-Ционе, Холоне, Реховоте и других городах, сообщает The Times of Israel.
Пресс-служба Армии обороны Израиля передавала, что За прошедшие сутки, 25 октября, военные нанесли авиаудары по более чем 250 объектам палестинской группировки ХАМАС в секторе Газа. Целями стали инфраструктура группировки, оперативные штабы, шахты туннелей и ракетные установки.