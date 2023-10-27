Теракт с сердечной передозировкой

По факту попытки отравления военных главное следственное управление СКР по Краснодарскому краю возбудило уголовное дело, квалифицировав происшедшее как теракт, совершенный группой лиц по предварительному сговору, который мог повлечь гибель людей (ч. 3 ст. 205 УК РФ), сообщили «Ъ» в ведомстве. Источник «Ъ» отметил, что для покушения на военных использовались препараты, применяемые в кардиологии и находящиеся в свободном доступе в аптеках. Однако при сильной концентрации они могут вызвать сбой ритма сердца или его остановку. Официально препарат, который использовал подозреваемый Семенов, в комитете не назвали.
Как сообщал «Ъ», в минувшую субботу выпускники 2003 года отмечали 20-летие окончания училища, банкет проходил в ресторане «Царская охота» в Армавире, в зале присутствовали 77 человек. Егор Семенов приехал в ресторан и представился курьером, доставившим подарки от других выпускников, которые сами не смогли принять участие в юбилее. Он привез 20-килограммовый торт с эмблемой училища и ящик виски Jameson и после этого сразу покинул заведение.
Участники банкета виски не открывали, а торт разрезали, но пробовать не стали. Подозрение якобы вызвал исходивший от него лекарственный запах.
По некоторым данным, среди отмечавших оказались высокопоставленные военные, которые тут же обратились к руководству краснодарской полиции, а также в департамент военной контрразведки ФСБ.
Сообща им удалось вычислить курьера — он был задержан в аэропорту Ставрополя, откуда собирался вылететь в Москву. 33-летнего уроженца Мелитополя Егора Семенова, который с 2015 года живет в России, вернули в Армавир, где он был арестован городским судом (см. «Ъ» от 24 октября). Правда, не за теракт, а за мелкое хулиганство, якобы связанное с тем, что фигурант нецензурно выражался в общественном месте.
Впрочем, 15 суток, назначенных хулигану, не потребовалось — экспресс-анализы показали, что подарки на юбилей содержали опасную для жизни концентрацию лекарств.
Также следствие получило ряд видеозаписей, свидетельствующих о том, что Егора Семенова не использовали втемную, а именно он являлся исполнителем теракта. Так, на одном из видео именно он приобретал виски в магазине перед доставкой, а следовательно, затем либо сам отравил напиток, либо был свидетелем этого.
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С Егором Семеновым сейчас проводятся активные следственные действия, цель которых — установить его возможных сообщников. Найти заказчиков или организаторов этого преступления будет сложно, так как они наверняка находятся на Украине и, скорее всего, связаны с украинской военной разведкой, отметил источник «Ъ».
Анна Перова, Краснодар; Николай Сергеев.