05:20 (мск), источник: © РИА Новости

В результате неудачных атак под Купянском ВСУ потеряли до 225 военных

МОСКВА, 27 окт — РИА Новости. Группировка российских войск «Запад» отбила шесть атак штурмовых групп ВСУ на купянском направлении — общие потери противника составили до 225 военных, танк, бронемашина «Козак», пикап, самоходная гаубица «Гвоздика» и два минометных расчета, сообщил РИА Новости начальник пресс-центра группировки Сергей Зыбинский.

Спецоперация на Украине
Источник: AP 2023

«В ходе боевых действий на купянском направлении подразделения группировки войск “Запад”, используя результаты ударов авиации и огня артиллерии, отразили шесть атак штурмовых групп 41-й, 43-й, 54-й, 67-й механизированных бригад и 68-й егерской бригады в районах Сергеевки, Тимковки и Синьковки», — сказал Зыбинский.

В свою очередь экипажи истребителей-бомбардировщиков Су-34 нанесли авиаудары по пунктам временной дислокации, скоплениям вооружения и военной техники подразделений 43-й механизированной бригады в районах Петропавловки и Степовой Новоселовки.

«В ходе контрбатарейной борьбы артиллерией группировки уничтожены 122-миллиметровая самоходная артиллерийская установка 2С1 “Гвоздика” и два минометных расчета в районах Петропавловки, Синьковки и Степовой Новоселовки. Общие потери противника составили до 225 военнослужащих, танк Т-72, одна боевая бронированная машина “Козак” и один пикап», — уточнил он.

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