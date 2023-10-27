В результате неудачных атак под Купянском ВСУ потеряли до 225 военных

«В ходе боевых действий на купянском направлении подразделения группировки войск “Запад”, используя результаты ударов авиации и огня артиллерии, отразили шесть атак штурмовых групп 41-й, 43-й, 54-й, 67-й механизированных бригад и 68-й егерской бригады в районах Сергеевки, Тимковки и Синьковки», — сказал Зыбинский.
В свою очередь экипажи истребителей-бомбардировщиков Су-34 нанесли авиаудары по пунктам временной дислокации, скоплениям вооружения и военной техники подразделений 43-й механизированной бригады в районах Петропавловки и Степовой Новоселовки.
«В ходе контрбатарейной борьбы артиллерией группировки уничтожены 122-миллиметровая самоходная артиллерийская установка 2С1 “Гвоздика” и два минометных расчета в районах Петропавловки, Синьковки и Степовой Новоселовки. Общие потери противника составили до 225 военнослужащих, танк Т-72, одна боевая бронированная машина “Козак” и один пикап», — уточнил он.