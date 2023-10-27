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08:23 (мск), источник: Коммерсантъ

JP: армия Израиля вошла в сектор Газа для рейда против «Хамас»

Подразделения сухопутных войск Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) ночью 27 октября вошли на территорию сектора Газа для рейда против радикального палестинского движения «Хамас». Об этом сообщила израильская газета The Jerusalem Post (JP) со ссылкой на источники.

Источник: AP 2023

По информации газеты, пехотные подразделения, бронетехника и инженерные части 36-й дивизии ЦАХАЛ находятся на территории Газа уже несколько часов, действуя против «Хамас» и «террористических целей». После рейда военные подразделения должны вернуться в Израиль.

Вчера, 26 октября, официальный представитель ЦАХАЛ Даниэль Хагари говорил, что рейды израильских военных в секторе Газа готовят почву для следующего этапа военной операции. По его словам, такие рейды будут проходить в ближайшие дни. Вчера же сообщалось о танковом рейде в Газе.

Война Израиля и «Хамас» идет уже 20 дней. Президент США Джо Байден просил премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху отложить наземную операцию в секторе Газа. Накануне Биньямин Нетаньяху подтвердил, что израильская армия готовится к наземной операции. Однако о сроках начала операции он не сообщил.

Анастасия Ларина

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