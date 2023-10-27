JP: армия Израиля вошла в сектор Газа для рейда против «Хамас»

По информации газеты, пехотные подразделения, бронетехника и инженерные части 36-й дивизии ЦАХАЛ находятся на территории Газа уже несколько часов, действуя против «Хамас» и «террористических целей». После рейда военные подразделения должны вернуться в Израиль.
Вчера, 26 октября, официальный представитель ЦАХАЛ Даниэль Хагари говорил, что рейды израильских военных в секторе Газа готовят почву для следующего этапа военной операции. По его словам, такие рейды будут проходить в ближайшие дни. Вчера же сообщалось о танковом рейде в Газе.
Война Израиля и «Хамас» идет уже 20 дней. Президент США Джо Байден просил премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху отложить наземную операцию в секторе Газа. Накануне Биньямин Нетаньяху подтвердил, что израильская армия готовится к наземной операции. Однако о сроках начала операции он не сообщил.