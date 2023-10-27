В Запорожской области пресекли деятельность трех групп украинской разведки

«В ходе оперативных мероприятий задержаны состоящие в составе групп администраторы информационных ресурсов украинского средства массовой информации “РИА-Мелитополь” и Telegram-чата “Мелитополь — Це Украина”, используемых иностранной разведкой для сбора разведывательной информации и оказания психологического воздействия на жителей региона», — уточнили в ведомстве.
Сотрудники ФСБ смогли задержать граждан Украины и России, работающих на противника, несмотря на принятые ими меры конспирации и попытки скрыть свои личности в интернете.
«Один из агентов ГУР МОУ (украинской военной разведки. — Прим. ред.), оказавший вооруженное сопротивление, был уничтожен ответным огнем. При проведении обыска в его квартире обнаружены СВУ, автомат АКМС, граната РГН», — добавили в ведомстве.
В ФСБ отметили, что администраторы информресурсов склоняли жителей области к сбору и передаче им сведений о местах дислокации и передвижения российских военных, техники и иных данных, способных нанести ущерб безопасности страны.
«Кроме того, под руководством администраторов на указанных информационных площадках размещались материалы, пропагандирующие и оправдывающие террористическую деятельность и формирующие антироссийскую повестку на территории региона», — указали в спецслужбе.
На допросах задержанные признались в работе на украинскую разведку.
Возбуждено уголовное дело о публичных призывах к осуществлению террористической деятельности, публичном оправдании или пропаганде терроризма. Кроме того, формируется доказательная база для привлечения фигурантов к ответственности по статьям о госизмене и шпионаже.
«Подписчикам “РИА-Мелитополь” и Telegram-чата “Мелитополь — Це Украина” направлены предупреждения об уголовной ответственности за передачу сведений украинской стороне в ущерб безопасности России и уведомления о незаконной деятельности указанных средств коммуникации», — сообщили в ведомстве.
Кроме того, спецслужба прекратила работу этих украинских ресурсов.