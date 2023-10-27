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11:34 (мск), источник: Коммерсантъ

В Крыму напали на экс-депутата Рады Олега Царева

На украинского политика Олега Царева, проживающего в Ялте, было совершено нападение, сообщил «Ъ» источник в правоохранительных органах. По предварительным данным, политик находится в больнице.

Источник: РИА "Новости"

Председатель запорожского движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов сообщил, что в господина Царева стреляли, сейчас его состояние очень тяжелое. Журналист Украина.ру Александр Чаленко написал, что Олега Царева «подрезали».

Олег Царев был депутатом Верховной рады Украины. Также заявлял кандидатуру на пост президента Украины на досрочных выборах 25 мая 2014 года, но позже снял свою кандидатуру. Возглавлял парламент Новороссии. Владеет и руководит санаторием им. Кирова в Крыму.

Шевченковский райсуд Киева заочно приговорил Царева к 12 годам лишения свободы за публичные призывы к умышленным действиям с целью изменения границ территории и государственной границы Украины.

Александр Дремлюгин, Симферополь

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