ВСУ нанесли три удара из HIMARS по запорожскому селу Сладководное

«Вооруженные формирования Украины нанесли три ракетных удара из РСЗО HIMARS по селу Сладководное Розовского района Запорожской области. Разрушения получили дом культуры и прилегающая территория. Частично повреждены частные дома, расположенные вблизи», — написал Балицкий.
По его словам, пострадавших нет, так как ДК сейчас пустует.
«В очередной раз наблюдаем хаотичные действия нацистского режима, который целями выбирает исключительно гражданскую инфраструктуру. Ракеты стоимостью каждая более пяти миллионов гривен направляются на уничтожение домов культуры, больниц, школ», — подчеркнул губернатор.
По его словам, на месте работает комиссия по ликвидации последствий удара и восстановлению инфраструктуры. Владельцам пострадавших домовладений окажут помощь.