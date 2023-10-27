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15:36 (мск), источник: Life.ru

В Тель-Авиве ракета попала прямо в жилой дом

Ракета радикального палестинского движения ХАМАС попала в жилой дом в Тель-Авиве. Об этом сообщил корреспондент израильского издания Times of Israel в соцсети X. В результате случившегося пострадали по меньшей мере три человека.

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Уточняется, что в результате случившегося один человек получил ранение средней тяжести, у двоих диагностировали лёгкие травмы. Боевое крыло ХАМАС взяло на себя ответственность за ракетный обстрел. Спустя некоторое время после этого было объявлено о начале новой атаки на город.

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Напомним, обострение конфликта на Ближнем Востоке началось 7 октября, когда радикалы ХАМАС атаковали израильскую территорию. Тель-Авив начал наносить ответные удары по сектору Газа. По данным Reuters, ЦАХАЛ планирует уничтожить всю палестинскую инфраструктуру, не считаясь с жертвами среди гражданских. Израиль пока отложил полномасштабную наземную операцию в анклаве, чтобы Вашингтон успел перевезти свои системы ПВО в регион. Недавно израильская армия заявила об уничтожении командира разведки ХАМАС.

Следите за развитием темыОбострение палестино-израильского конфликта
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