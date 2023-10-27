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16:17 (мск), источник: ТАСС

Мосгорсуд дал 12 лет строгого режима ученому ЦАГИ Губанову по делу о госизмене

МОСКВА, 27 октября. /ТАСС/. Мосгорсуд назначил 12 лет колонии строгого режима ученому Центрального аэрогидродинамического института имени Н. Е. Жуковского (ЦАГИ) Анатолию Губанову, признав его виновным в государственной измене. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе суда.

Источник: Reuters

«В пятницу суд признал Анатолия Губанова виновным по ст. 275 УК РФ (госизмена) и назначил ему наказание в виде 12 лет колонии строгого режима», — сказали в пресс-службе.

Ранее его подчиненного Валерия Голубкина приговорили к 12 годам колонии строгого режима по делу о госизмене.

Лефортовский суд в начале декабря 2020 года на закрытом судебном заседании санкционировал арест Губанова до 2 февраля 2021 года, 29 января арест был продлен еще на три месяца. Его обвиняют в передаче секретных сведений разведке одной из стран Европы, сообщил ранее источник ТАСС. По версии следствия, Губанов передал информацию, касающуюся авиационных технологий. По словам адвоката Ольги Динзе, на допросе в ФСБ он частично признал вину в государственной измене, однако позже отказался от этих показаний. Она считает, что ее подзащитного ввели в заблуждение в ходе допроса.

Тесть Губанова Леонид Шкадов — ученый, один из руководителей авиационной промышленности СССР. Губанов работал в ЦАГИ с 1979 года, возглавлял один из отделов в НИО-2 (отделение аэродинамики самолетов и ракет), преподавал на кафедре «Физика полета» в Московском физико-техническом институте, сфера его компетенции — высокоскоростные летательные аппараты.

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