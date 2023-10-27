Суд в Киеве продлил арест Коломойского

Адвокаты предпринимателя, комментируя решение суда, заявили, что сроки досудебного расследования по дачному делу не должны превышать 12 месяцев. Они выразили уверенность, что дело господина Коломойского будут рассматривать гораздо дольше, а в это время их подзащитный будет находиться в СИЗО, передает издание.
Игорь Коломойский находится в СИЗО по делу о незаконном выводе $13,5 млн. 7 сентября национальное антикоррупционное бюро Украины предъявило бизнесмену обвинение в завладении $249 млн Приватбанка. 15 сентября ему предъявили еще три обвинения, которые связаны с подделкой документов, завладением чужим имуществом и приобретением имущества преступным путем.
В прошлом бизнесмен был акционером Приватбанка, нефтеперерабатывающей компании «Укртатнафта» и нефтегазовой «Укрнафта». В 2014 и 2015 году господин Коломойский был губернатором Днепропетровской области.
По решению Росфинмониторинга 2 октября Игоря Коломойского внесли в федеральный реестр террористов и экстремистов России. Причины этого решения не уточняются.