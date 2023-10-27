20:07 (мск), источник: ТАСС
Замглавы департамента военного имущества Минобороны арестовали за хищение 27 млн рублей
Владимиру Шишову избрали меру пресечения в виде содержания под стражей на срок два месяца.
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МОСКВА, 27 октября. /ТАСС/. Басманный суд Москвы арестовал замглавы департамента военного имущества Минобороны России Владимира Шишова по подозрению в мошенничестве на 27 млн рублей. Об этом ТАСС сообщили в суде.
«Суд удовлетворил ходатайство следователя СК РФ и избрал Шишову В. А., обвиняемому по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере), меру пресечения в виде содержания под стражей на срок два месяца», — сообщили в суде. Там добавили, что на тот же срок арестован второй фигурант расследования, бизнесмен Дмитрий Левченко. Он руководит ООО ИФК «РНГС капитал», занимающимся торговлей твердым, жидким и газообразным топливом.
В суде не уточнили суть обвинений в отношении чиновника. Как следует из материалов уголовного дела, Шишов подозревается в хищении путем мошенничества 27 млн рублей, выделенных на закупку древесины. Предприниматель Левченко должен был выполнить условия контракта по сортировке и штабелированию древесины. Но эти работы так и не были выполнены, а 27 млн рублей, выделенных из бюджета Минобороны, были похищены, считает следствие. Преступление было совершено в 2022 году.
Основанием для возбуждения уголовного дела стали результаты оперативно-разыскной деятельности Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД России и департамента военной контрразведки ФСБ.
Шишов является действительным государственным советником РФ 3-го класса. Ранее занимал должность заместителя руководителя Рослесхоза.