ХАМАС заявило о наземном вторжении Израиля на северо-востоке Газы, идут бои

«Бригады “Аль-Кассам” противостоят вторжению израильской армии в Бейт-Ханун и к востоку от Аль-Бурейдж, на земле идут ожесточенные столкновения», — говорится в заявлении.
Ранее сегодня пресс-секретарь ЦАХАЛ бригадный генерал Даниэль Хагари сообщил, что израильские военные в последние дни проводили наземные маневры на территории сектора Газа, однако с вечера пятницы эти операции расширятся. Бригады «Аль-Кассам» позднее заявили, что отражают наземное вторжение в восточной части лагеря беженцев Аль-Бурейдж. ХАМАС призвало палестинцев на Западном берегу вступать в бои с израильскими военными.
Палестино-израильский конфликт связан с территориальными интересами сторон и много десятилетий остается источником напряженности и боестолкновений в регионе.
Новый виток противостояния начался после того, как утром 7 октября Израиль подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. После массированного обстрела бойцы ХАМАС проникли в приграничные районы на юге еврейского государства. Военное крыло движения — «Бригады “Аль-Кассам” — объявило о проведении операции “Потоп Аль-Аксы”.
В ответ Армия обороны Израиля начала операцию «Железные мечи» в секторе Газа. В течение нескольких дней после нападения Тель-Авив взял под контроль все населенные пункты у границы и начал наносить авиаудары по объектам, в том числе гражданским, на территории анклава. Помимо этого, Израиль объявил о полной блокаде Газы: приостановлены поставки воды, продуктов питания, электричества, медикаментов и топлива.
Число жертв в палестинском анклаве превысило 7,3 тысячи, свыше 19 тысяч человек получили ранения. В Израиле погибли более 1,3 тысячи человек. Кроме того, по разным оценкам, в плену у ХАМАС могут находиться до 250 человек. Посольство России сообщило, что при эскалации конфликта погибли 20 россиян, двое попали в заложники, а семеро числятся пропавшими без вести.