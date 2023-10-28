Российские военные нанесли удары по четырем украинским бригадам в ДНР

«На Южнодонецком направлении подразделениями группировки войск “Восток” при поддержке артиллерии, оперативно-тактической и армейской авиации нанесено огневое поражение по местам сосредоточения живой силы и техники подразделений 72-й механизированной, 79-й десантно-штурмовой, 58-й мотопехотной бригад, 128-й бригады территориальной обороны ВСУ в районах населенных пунктов Новомихайловка, Катериновка, Водяная, Угледар, Золотая Нива, Урожайное и Старомайорское», — сказал он.
По информации Минобороны, за минувшую неделю российские войска улучшили положение на Южнодонецком направлении, ликвидировав не менее 885 украинских солдат. Кроме того, ВСУ потеряли один танк, четыре бронемашины, семнадцать автомобилей и четыре артиллерийских орудия.