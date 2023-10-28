09:33 (мск), источник: © РИА Новости

Российские военные нанесли удары по четырем украинским бригадам в ДНР

МОСКВА, 28 окт — РИА Новости. Российские военнослужащие нанесли удары по подразделениям четырех украинских бригад на территории ДНР, рассказал РИА Новости начальник пресс-центра группировки «Восток» Олег Чехов.

Спецоперация на Украине
Источник: © РИА Новости

«На Южнодонецком направлении подразделениями группировки войск “Восток” при поддержке артиллерии, оперативно-тактической и армейской авиации нанесено огневое поражение по местам сосредоточения живой силы и техники подразделений 72-й механизированной, 79-й десантно-штурмовой, 58-й мотопехотной бригад, 128-й бригады территориальной обороны ВСУ в районах населенных пунктов Новомихайловка, Катериновка, Водяная, Угледар, Золотая Нива, Урожайное и Старомайорское», — сказал он.

По информации Минобороны, за минувшую неделю российские войска улучшили положение на Южнодонецком направлении, ликвидировав не менее 885 украинских солдат. Кроме того, ВСУ потеряли один танк, четыре бронемашины, семнадцать автомобилей и четыре артиллерийских орудия.

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