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Палестино-израильский конфликт
09:13 (мск), источник: © РИА Новости

Армия Израиля заявила, что за ночь ударила по 150 целям в секторе Газа

МОСКВА, 28 окт — РИА Новости. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявила в Telegram-канале, что за ночь нанесла удары по 150 целям на севере сектора Газа.

Источник: AP 2023

«За ночь истребители ЦАХАЛ нанесли удары по 150 подземным целям <…> включая туннели террористов <…> и дополнительную подземную инфраструктуру», — говорится в публикации.

Во время этой атаки были убиты несколько сторонников палестинского движения ХАМАС, добавили в пресс-службе.

До этого в ЦАХАЛ заявили, что ликвидировали главу воздушных сил ХАМАС Асема Абу Ракабу, который отвечал за ПВО и атаки дронов.

Конфликт на Ближнем Востоке

Палестино-израильский конфликт связан с территориальными интересами сторон и много десятилетий остается источником напряженности и боестолкновений в регионе.

Новый виток противостояния начался после того, как утром 7 октября Израиль подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. После массированного обстрела бойцы ХАМАС проникли в приграничные районы на юге еврейского государства, где открывали огонь как по военным, так и по гражданским, а также взяли заложников. Военное крыло движения — «Бригады “Аль-Кассам” — объявило о проведении операции “Потоп Аль-Аксы”.

В ответ Армия обороны Израиля начала операцию «Железные мечи» в секторе Газа. В течение нескольких дней после нападения израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы и начали наносить авиаудары по объектам, в том числе гражданским, на территории анклава. Помимо этого, Израиль объявил о полной блокаде Газы: приостановлены поставки воды, продуктов питания, электричества, медикаментов и топлива.

Число жертв в секторе Газа превысило 7,3 тысячи человек, около 20 тысяч получили ранения. В Израиле погибли более 1,4 тысячи человек, в том числе 20 россиян. Кроме того, по разным оценкам, в плену у ХАМАС могут находиться до 250 человек.

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