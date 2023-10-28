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13:45 (мск), источник: © РИА Новости

Число погибших при аварии на карагандинской шахте выросло до 32

АСТАНА, 28 окт — РИА Новости. Число жертв аварии на шахте имени Костенко в Карагандинской области Казахстана выросло до 32, сообщила пресс-служба министерства по чрезвычайным ситуациям республики.

Источник: © РИА Новости

«Обнаружены тела 32 погибших, поиски 14 шахтеров продолжаются», — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось о 28 погибших. На поверхность из 252 шахтеров вывели 208, 18 из них обратились за медицинской помощью.

Пресс-служба президента Казахстана в субботу сообщила, что в связи с трагедией на шахте имени Костенко 29 октября объявлен Днем общенационального траура. Для выяснения обстоятельств случившегося создана правительственная комиссия, которую возглавил премьер-министр республики Алихан Смаилов.

Генеральной прокуратурой республики по факту аварии начато досудебное расследование по статье «Нарушение правил безопасности при ведении горных или строительных работ», сообщила пресс-служба ведомства.

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поручил правительству прекратить инвестиционное сотрудничество с компанией «АрселорМиттал Темиртау», на шахте которой в августе этого года также произошло ЧП: в результате пожара погибли пять горняков.

Пресс-служба правительства Казахстана в субботу сообщила, что оформление сделки по передаче в собственность Казахстану предприятия АО «АрселорМиттал Темиртау» завершается. При этом в сообщении пресс-службы кабмина отмечено, что вопрос о передаче компании «АрселорМиталл Темиртау» (АМТ) другим иностранным инвесторам не рассматривается.

АМТ входит в группу «АрселорМиттал», которая является мировым лидером в области металлургии и горнодобывающей промышленности.

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