Число погибших при аварии на карагандинской шахте выросло до 32

«Обнаружены тела 32 погибших, поиски 14 шахтеров продолжаются», — говорится в сообщении.
Ранее сообщалось о 28 погибших. На поверхность из 252 шахтеров вывели 208, 18 из них обратились за медицинской помощью.
Пресс-служба президента Казахстана в субботу сообщила, что в связи с трагедией на шахте имени Костенко 29 октября объявлен Днем общенационального траура. Для выяснения обстоятельств случившегося создана правительственная комиссия, которую возглавил премьер-министр республики Алихан Смаилов.
Генеральной прокуратурой республики по факту аварии начато досудебное расследование по статье «Нарушение правил безопасности при ведении горных или строительных работ», сообщила пресс-служба ведомства.
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поручил правительству прекратить инвестиционное сотрудничество с компанией «АрселорМиттал Темиртау», на шахте которой в августе этого года также произошло ЧП: в результате пожара погибли пять горняков.
Пресс-служба правительства Казахстана в субботу сообщила, что оформление сделки по передаче в собственность Казахстану предприятия АО «АрселорМиттал Темиртау» завершается. При этом в сообщении пресс-службы кабмина отмечено, что вопрос о передаче компании «АрселорМиталл Темиртау» (АМТ) другим иностранным инвесторам не рассматривается.
АМТ входит в группу «АрселорМиттал», которая является мировым лидером в области металлургии и горнодобывающей промышленности.