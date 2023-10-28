14:30 (мск), источник: © РИА Новости

Российская ПВО за сутки сбила два украинских военных самолета

МОСКВА, 28 окт — РИА Новости. Российские системы ПВО за минувшие сутки сбили украинский истребитель МиГ-29, штурмовик Су-25, четыре ракеты ATACMS, 36 дронов и другие цели, сообщили в субботу в пресс-службе Минобороны РФ.

Спецоперация на Украине
Источник: © РИА Новости

«Средствами противовоздушной обороны в течение суток сбиты самолеты Су-25 и МиГ-29 воздушных сил Украины в районах населенных пунктов Дарьевка Херсонской области и Терновка Днепропетровской области», — говорится в сообщении.

Кроме того, за сутки российской ПВО были перехвачены четыре оперативно-тактические ракеты ATACMS, две управляемые авиационные бомбы JDAM, три противорадиолокационные ракеты HARM и восемь реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS, а также 36 дронов в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской области.

Всего с начала спецоперации было уничтожено 517 украинских военных самолетов, 253 вертолета, 8348 беспилотных летательных аппаратов, 441 зенитный ракетный комплекс, 12 980 танков и других боевых бронированных машин, 1170 боевых машин реактивных систем залпового огня, 6897 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 14 720 единиц специальной военной автомобильной техники.

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