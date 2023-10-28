При атаке на Курскую АЭС дрон повредил стены склада ядерных отходов

Один из трех украинских беспилотников, который атаковал Курскую атомную электростанцию (АЭС) в Курчатове вечером 26 октября, был начинен взрывчаткой и врезался в склад ядерных отходов, в результате чего стены здания оказались повреждены, сообщил МИД России.
Два других дрона упали на комплекс административных зданий, указали в министерстве. «По предварительным данным, в использовавшихся для атаки на АЭС беспилотных летательных аппаратах применялись компоненты, поставленные западными странами», — добавил МИД.
Москва возлагает ответственность за произошедшее на Киев. Украинские власти «не могли не осознавать, что последствием налета» могла стать «полномасштабная ядерная катастрофа», которая затронула бы территории многих стран, отмечается в сообщении.
МИД также заявляет, что атака не могла быть совершена без разрешения, «а возможно, и по прямому указанию» западных стран.
О попытке атаки трех дронов пресс-служба Курской АЭС сообщила накануне, 27 октября. Инцидент произошел вечером 26 октября. Произошедшее не повлияло на работу станции, она действует в штатном режиме, разрушений и пострадавших нет, а радиационный фон находится на уровне «природных значений», говорилось в сообщении.
В октябре 2022 года президент Владимир Путин сообщал, что спецслужбы Украины совершили три теракта в отношении Курской АЭС, «неоднократно подрывая линии высокого класса напряжения электростанции». За несколько месяцев до этого ФСБ говорила, что украинские диверсанты подорвали в августе шесть опор линий электропередачи, ведущих к АЭС. В связи с этим было заведено дело о теракте. Контроль на въезд и выезд из Курчатова, где находится станция, был усилен.
В июле 2023 года в Курчатове упал и взорвался беспилотник, никто не пострадал, критически важные объекты повреждены не были, сообщал глава Курской области Роман Старовойт. МИД после этого инцидента обвинил Украину в использовании методов «ядерного терроризма».