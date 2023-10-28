В Иране умерла 16-летняя Армита Гераванд, задержанная за отсутствие хиджаба

О том, что Армита впала в кому, стало известно 3 октября. Тогда иранско-курдская правозащитная организация Hengaw сообщила, что девушка госпитализирована из-за применения правоохранителями в отношении нее физической силы.
Государственное агентство IRNA опубликовало видео с камер наблюдения в тегеранском метро, на котором видно, как Армита Гераванд заходит в вагон метро, после чего пассажиры выносят девушку в бессознательном состоянии. Иранские власти утверждают, что она упала в обморок из-за низкого артериального давления. Об этом же иранскому телевидению говорили родители Армиты — сотрудники Hengaw утверждают, что они дали интервью под давлением.
В июле 2023 года в Иране вновь начались патрули полиции нравов. До этого патрули исчезли почти на девять месяцев в связи с массовыми протестами в сентябре 2022 года. Поводом для протестов тогда стала история 22-летней Махси Амини, которая умерла вскоре после задержания за неправильное, по мнению полиции нравов, ношение хиджаба.