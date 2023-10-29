ВС РФ уничтожили чешскую гаубицу Dana ВСУ

Уточняется, что обнаружение самоходной артиллерийской установки велось на замаскированной огневой позиции.
До этого начальник пресс-центра группировки «Центр» Александр Савчук рассказал РИА Новости, что на Краснолиманском направлении российским военным удалось вскрыть и подавить около 15 расчетов полевой артиллерии ВСУ.
Командир группы БПЛА с позывным «Якут» также заявлял, что подразделения 1430-го полка ВС России уничтожили бронегруппу Вооруженных сил Украины (ВСУ) из двух танков Leopard и двух боевых машин пехоты Bradley при атаке украинских бойцов.
27 октября глава движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов заявлял, что в Запорожской области на Ореховском направлении российские военные уничтожили в бою четыре немецких танка Leopard. Он также сообщал, что российские военные сумели взять под контроль крупный опорный пункт ВСУ в районе населенного пункта Новодаровка в Запорожской области.