Средства ПВО поразили воздушную цель в Ростовской области

«В 11:25 успешно отработала система ПВО. Воздушная цель поражена. Последствий на земле нет. Прошу сохранять спокойствие», — написал он.
Голубев в октябре несколько раз сообщал о работе ПВО в регионе. Воздушные цели сбивали, в частности, 19 и 21 октября, а 24 октября установки ПВО сработали по целям в зоне спецоперации, за пределами Ростовской области.
Ночью 7 сентября в Ростове-на-Дону было сбито два беспилотника — за городом в западной части Ростова и в центре. В результате падения одного из них пострадал один человек, также было повреждено несколько автомобилей и зданий. В городе из-за инцидента ввели режим ЧС.
С 19 октября 2022 г. по указу президента России Владимира Путина в Ростовской области установлен средний уровень реагирования. Такой же режим действует еще в семи регионах — Крыму, Севастополе, Краснодарском крае, Курской, Воронежской, Белгородской и Брянской областях.