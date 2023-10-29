14:02 (мск), источник: Известия
Российские силы отразили восемь атак ВСУ в зоне спецоперации за сутки
Российские войска отразили восемь атак Вооруженных сил Украины (ВСУ) в зоне спецоперации за сутки. Об этом 29 октября сообщает Минобороны РФ.
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Так, войска России отразили две атаки украинской армии на краснолиманском направлении, четыре — на южнодонецком и две — на купянском.
«Кроме того, в районе населенного пункта Комсомольское Запорожской области уничтожена станция радиоэлектронной борьбы “Буковель”, — сказано в сообщении оборонного ведомства.
Как указано, Вооруженные силы (ВС) РФ у Подлимана Харьковской области поразили узел связи 66-й механизированной бригады ВСУ, а около Новомихайловки Донецкой Народной Республики (ДНР) ликвидировали командно-наблюдательный пункт подразделения украинской 79-й десантно-штурмовой бригады.
Ранее в этот день сообщалось, что группировка войск «Днепр» за минувшие сутки нанесла огневое поражение ВСУ на херсонском направлении. Уточнялось, что в результате были уничтожены две лодки противника в районе острова Алешкинский.
Также 29 октября «Известия» показали видео боевой подготовки российских военнослужащих в зоне спецоперации. По словам бойцов, они тренируются стрелять из оружия разных видов — гранатометов АГС, автоматов и пистолетов. Они отметили, что их задача состоит в том, чтобы каждый из проходящих подготовку был способен дать отпор, оставшись с врагом один на один.
Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля прошлого года, продолжается. Решение о ее проведении было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.