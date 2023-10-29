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15:06 (мск), источник: Известия

Минимум два человека погибли и 18 были ранены при стрельбе во Флориде

По меньшей мере два человека погибли, еще 18 госпитализированы в результате стрельбы в американском штате Флорида. Об этом в воскресенье, 29 октября, сообщает новостной портал 6abc Philadelphia ссылкой на полицию.

Источник: AFP 2023

По словам начальника полицейского управления Тампы Ли Беркоу, инциденту предшествовала драка между двумя группами людей во время празднования Хэллоуина. Когда началась стрельба, сотни людей находились рядом с местом происшествия, сообщил он на пресс-конференции.

«Это были беспорядки или драка между двумя группировками. И в этой борьбе между двумя группировками нам мешали [нейтрализовать стрелков] сотни невинных людей», — сказал Беркау.

Власти полагают, что в инциденте участвовали как минимум двое стрелков. На данный момент под стражей находится только один человек, который сам сдался полиции, передает портал.

Ранее, 25 октября, в штате Мэн злоумышленник открыл огонь по людям в баре, ресторане и магазине в городе в Льюистон. Телеканал Fox News на следующий день сообщил о 22 погибших, ранения получили 60 человек. Полиция Льюистона установила, что стрелявшим был 40-летний Роберт Кард. 27 октября стало известно, что полиция обнаружила его мертвым в соседнем от Льюистона городке.

Данный инцидент, предположительно, стал самым массовым случаем расстрела в США в текущем году. В 2023 году по всей стране произошло 565 массовых расстрелов, в результате которых погибло 597 человек.

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