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Палестино-израильский конфликт
22:15 (мск), источник: © РИА Новости

Из-за беспорядков в аэропорту Махачкалы возбудили уголовное дело

МОСКВА, 29 окт — РИА Новости. Уголовное дело о массовых беспорядках возбудили из-за ситуации в аэропорту Махачкалы, сообщил главк МВД по Северному Кавказу.

Источник: ГУ МВД

Ранее Росавиация сообщила, что в связи с проникновением неизвестных лиц на перрон аэропорта Махачкалы решено временно закрыть его на прилет и вылет, меры будут действовать до нормализации ситуации.

«Следственными органами возбуждено уголовное дело по ст. 212 УК РФ (организация массовых беспорядков, сопровождавшихся насилием, погромами, поджогами, уничтожением имущества, применением огнестрельного оружия, взрывчатых веществ или взрывных устройств, а также оказанием вооруженного сопротивления представителю власти)», — говорится в сообщении.

Все участники беспорядков в аэропорту Махачкалы будут задержаны и привлечены к ответственности, заявили в ГУ МВД по СКФО. Также к уголовной ответственности привлекут подстрекающих к беспорядкам и к разжиганию межнациональной розни.

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