23:13 (мск), источник: © РИА Новости
Аэродром в Махачкале освободили от несанкционированно проникших людей
МАХАЧКАЛА, 29 окт — РИА Новости. Аэродром Махачкалы освобожден от несанкционированно проникших туда людей, сообщила Росавиация.
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«На 22:20 мск, благодаря работе правоохранительных органов, аэродром освобожден от несанкционированно проникших граждан», — говорится в заявлении.
При этом уточняется, что авиагавань закрыта на прием воздушных судов с 21:40 мск 29 октября до — предварительно — 02:59 мск 06 ноября.
В воскресенье вечером толпа людей прорвалась на взлетно-посадочную полосу аэропорта Махачкалы после прибытия рейса авиакомпании Red Wings из Тель-Авива. Сообщалось, что они, предположительно, ищут прилетевших граждан Израиля. Самолеты, которые должны были совершить посадку в столице Дагестана, перенаправили на запасные аэродромы.
Главное управление МВД по СКФО заявило, что личности всех, кто принимает участие в беспорядках, установят с помощью камер видеонаблюдения и привлекут к ответственности.
Власти республики подчеркнули, что ситуация в аэропорту Махачкалы находится под контролем. На месте работают руководители нескольких региональных ведомств и силовые службы. Они также призвали жителей временно ограничить движение по трассе Махачкала-Каспийск.
СК возбудил уголовное дело об организации массовых беспорядков.