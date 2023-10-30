ВОЗ сообщила о невозможности эвакуировать пациентов из больниц в Газе

«Больницы на севере [сектора Газа] постоянно получают приказы об эвакуации, но это невозможно из-за угрозы для жизни пациентов. Мы призываем к активной защите гражданского населения и медработников, а также к отмене приказов об эвакуации и обеспечению постоянного доступа для гуманитарных грузов в Газу», — указано в заявлении.
Также в подразделении сообщили, что в Газе «постоянно идут интенсивные бомбардировки, многие медицинские учреждения разрушены авиаударами». «Больницы переполнены пациентами с тяжелыми травмами, и притоку жертв не видно конца. Запасы медикаментов на исходе и перебои с топливом уже сказываются на работе медицинских учреждений и машин скорой помощи», — подчеркнули в организации.
Ранее в ВОЗ сообщали, что из-за нехватки медикаментов раненым в палестинском секторе Газа операции проводят без анестезии. В организации также отметили, что около 26 тонн медицинской помощи ожидает прибытия в Газу, и призвали израильскую армию не обстреливать медицинские учреждения в секторе Газа.