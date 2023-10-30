Главное
Палестино-израильский конфликт
03:53 (мск), источник: ТАСС

ВОЗ сообщила о невозможности эвакуировать пациентов из больниц в Газе

ТЕЛЬ-АВИВ, 30 октября. /ТАСС/. Подразделение Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) на оккупированных палестинских территориях сообщило о невозможности эвакуировать пациентов больниц из зоны боевых действий и призвало к немедленному прекращению огня в Газе. Соответствующее заявление было опубликовано на странице организации в соцсети X (ранее Twitter).

Источник: Reuters

«Больницы на севере [сектора Газа] постоянно получают приказы об эвакуации, но это невозможно из-за угрозы для жизни пациентов. Мы призываем к активной защите гражданского населения и медработников, а также к отмене приказов об эвакуации и обеспечению постоянного доступа для гуманитарных грузов в Газу», — указано в заявлении.

Также в подразделении сообщили, что в Газе «постоянно идут интенсивные бомбардировки, многие медицинские учреждения разрушены авиаударами». «Больницы переполнены пациентами с тяжелыми травмами, и притоку жертв не видно конца. Запасы медикаментов на исходе и перебои с топливом уже сказываются на работе медицинских учреждений и машин скорой помощи», — подчеркнули в организации.

Ранее в ВОЗ сообщали, что из-за нехватки медикаментов раненым в палестинском секторе Газа операции проводят без анестезии. В организации также отметили, что около 26 тонн медицинской помощи ожидает прибытия в Газу, и призвали израильскую армию не обстреливать медицинские учреждения в секторе Газа.

Во время загрузки произошла ошибка.
Следите за развитием темыОбострение палестино-израильского конфликта
Реклама
Спасибо за обратную связь
О рекламодателе
Не интересует
Уже приобретено
Препятствует просмотру
Недобросовестная реклама
 У России имеется самая разрушительная в мире неядерная авиабомба, которую прозвали "папой всех бомб"
Он станет единственным человеком, называющим главу государства на "ты" во время пленумов ЦК КПСС
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
О проектеО технологиях рекомендацийИспользование материаловОбратная связьКарта сайта