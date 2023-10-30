Группировка войск «Юг» отбила атаку ВСУ на Донецком направлении

«На Донецком направлении подразделения “Южной” группировки войск при поддержке авиации и огня артиллерии отразили атаку штурмовых групп 77-й аэромобильной бригады ВСУ. Нанесено огневое поражение по скоплениям военной техники и живой силе противника в районах Яковлевки, Клещеевки и Курдюмовки. Противник потерял до 110 военнослужащих», — сказал он.
Также российские войска уничтожили две боевые бронированные машины ВСУ, 122-миллиметровую гаубицу Д-30, 155-миллиметрову гаубицу M777 и минометы 82-го и 120-го калибров, добавил Астафьев.
Кроме того, по его словам, средства противовоздушной обороны уничтожили беспилотники R18, FPV и «Валькирия» в районах Золотаревки, Нырково и Троицкого в ДНР.
Как сообщало Минобороны в воскресенье, за сутки общие потери ВСУ составили порядка 570 военнослужащих, 31 единицу техники 44 беспилотника.