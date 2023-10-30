05:14 (мск), источник: © РИА Новости

Группировка войск «Юг» отбила атаку ВСУ на Донецком направлении

МОСКВА, 30 окт — РИА Новости. Российские военные на донецком направлении отразили атаку штурмовых групп ВСУ, противник потерял до 110 человек, две боевые бронемашины, две гаубицы, минометы 82-го и 120-го калибров и три дрона, сообщил РИА Новости начальник пресс-центра группировки ВС РФ «Юг» Вадим Астафьев.

Спецоперация на Украине
Источник: РИА "Новости"

«На Донецком направлении подразделения “Южной” группировки войск при поддержке авиации и огня артиллерии отразили атаку штурмовых групп 77-й аэромобильной бригады ВСУ. Нанесено огневое поражение по скоплениям военной техники и живой силе противника в районах Яковлевки, Клещеевки и Курдюмовки. Противник потерял до 110 военнослужащих», — сказал он.

Также российские войска уничтожили две боевые бронированные машины ВСУ, 122-миллиметровую гаубицу Д-30, 155-миллиметрову гаубицу M777 и минометы 82-го и 120-го калибров, добавил Астафьев.

Кроме того, по его словам, средства противовоздушной обороны уничтожили беспилотники R18, FPV и «Валькирия» в районах Золотаревки, Нырково и Троицкого в ДНР.

Как сообщало Минобороны в воскресенье, за сутки общие потери ВСУ составили порядка 570 военнослужащих, 31 единицу техники 44 беспилотника.

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