05:39 (мск), источник: © РИА Новости
В Черном море поразили два безэкипажных катера ВСУ
МОСКВА, 30 окт — РИА Новости. В Черном море засекли два украинских безэкипажных катера, по району обнаружения нанесли огневое поражение, сообщили в Минобороны.
|Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоVK ComboВсе проекты
«Тридцатого октября около 4.00 мск в акватории Черного моря техническими средствами наблюдения обнаружены два безэкипажных катера ВМС Украины. По району обнаружения безэкипажных катеров нанесено огневое поражение», — заявили в ведомстве.
Как уточнили в Минобороны, на внешнем рейде Севастопольской бухты проводится комплекс противоминных и противодиверсионных мероприятий.
ВСУ регулярно обстреливают приграничные российские территории, наносят удары с беспилотников и устраивают диверсии. В Крыму и Севастополе действует желтый уровень террористической опасности.