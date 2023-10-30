05:39 (мск), источник: © РИА Новости

В Черном море поразили два безэкипажных катера ВСУ

МОСКВА, 30 окт — РИА Новости. В Черном море засекли два украинских безэкипажных катера, по району обнаружения нанесли огневое поражение, сообщили в Минобороны.

Спецоперация на Украине
Источник: РИА "Новости"

«Тридцатого октября около 4.00 мск в акватории Черного моря техническими средствами наблюдения обнаружены два безэкипажных катера ВМС Украины. По району обнаружения безэкипажных катеров нанесено огневое поражение», — заявили в ведомстве.

Как уточнили в Минобороны, на внешнем рейде Севастопольской бухты проводится комплекс противоминных и противодиверсионных мероприятий.

ВСУ регулярно обстреливают приграничные российские территории, наносят удары с беспилотников и устраивают диверсии. В Крыму и Севастополе действует желтый уровень террористической опасности.

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