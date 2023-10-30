Аэропорт Махачкалы планируют открыть 31 октября

В сообщении Росавиации в Telegram говорится, что NOTAM (извещение летному составу) скорректировано в связи со стабилизацией ситуации. «Период временного закрытия аэропорта Махачкалы для приема воздушных судов будет продолжаться предварительно до 02:59 (по московскому времени) 31 октября 2023 года», — говорится в сообщении Росавиации.
Ведомство отметило, что аэропорт будет открыт только после тщательной проверки правоохранительными органами аэровокзала, аэродрома и прилегающей территории.
Несколько тысяч человек собрались возле аэропорта Махачкалы вечером в воскресенье, 29 октября, они выступили против приземления самолета из Тель-Авива. Часть из них ворвалась в аэропорт, его работа была приостановлена, предварительно, до 6 ноября. Действия протестующих раскритиковали глава Дагестана Сергей Меликов, муфтий Дагестана, Духовное управление мусульман РФ, Российский Еврейский конгресс и многие другие. Меликов назвал произошедшее грубым нарушением закона.