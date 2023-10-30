10:25 (мск), источник: РБК
Глава Дагестана заявил, что ему стыдно за беспорядки в Махачкале
Глава Дагестана Сергей Меликов заявил, что ему стыдно за беспорядки в аэропорту Махачкалы.
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Мне сегодня стыдно за те события, которые произошли вчера, потому что Дагестан и на Кавказе, и на территории всей нашей России, а может быть и шире, всегда был оплотом дружбы.
Он отметил, что в других регионах Северного Кавказа, где тоже молились за пострадавших на Ближнем Востоке, несмотря на «какие-то одиночные проявления, подобного беспредела не произошло».
Глава Дагестана заявил, что ему горько осознавать, что «наш национальный лидер сегодня тоже, наверное, в определенной степени разочарован теми событиями, которые произошли в республике». Он напомнил, что летом президент России Владимир Путин посещал республику, а ситуацию на Ближнем Востоке обсуждал с представителями всех конфессий.
«Наверное, в какой-то степени верховный главнокомандующий рассчитывал и на поддержку Дагестана, а мы показали, к сожалению, то, за что на самом деле сегодня нам всем должно быть стыдно», — добавил Меликов.
По словам главы республики, телеграм-канал «Утро Дагестана», в котором публикуются призывы выходить на митинги, контролируется с территории Украины. Он возложил вину за попытки дестабилизировать обстановку в регионе на «врагов» России за границей. На фоне беспорядков экс-депутат Госдумы Илья Пономарев (признан в России иноагентом и внесен в список террористов и экстремистов), уехавший на Украину, заявил, что не имеет отношения к этому каналу с осени 2022 года.
Накануне в аэропорту Махачкалы произошли массовые беспорядки из-за прибытия рейса из Израиля. В 19:00 по местному времени (совпадает с мск) туда прилетел рейс WZ 4728 из Тель-Авива. Толпа ворвалась в здание терминала и потом на взлетно-посадочную полосу в поисках прилетевших из Израиля. Росавиация на время закрыла аэропорт.
Местный минздрав сообщал о 20 пострадавших. Десять из них были госпитализированы, двое находятся в крайне тяжелом состоянии. По данным МВД, девять сотрудников полиции получили травмы, двое из них находятся в больнице.
Ведомство заявило, что установлено более 150 участников беспорядков, 60 из них задержали. Следственный комитет возбудил уголовное дело по ст. 212 УК (массовые беспорядки). Глава СК Александр Бастрыкин взял под контроль ход расследования дела.