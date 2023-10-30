Главное
Главные новости 30 октября
12:21 (мск), источник: РБК

Как выглядит аэропорт в Дагестане после беспорядков

Ситуация в терминале внутренних рейсов аэропорта Махачкалы.

Во время загрузки произошла ошибка.

В аэропорту Дагестана после беспорядков сломан забор вокруг летного поля, на тротуарах в некоторых местах — выломана брусчатка. Также в зоне прилета, в зоне выдачи багажа есть повреждения оборудования. О таких повреждениях рассказали сотрудники аэропорта главе Дагестана Сергею Меликову, который приехал на место.

Реклама
Спасибо за обратную связь
О рекламодателе
Не интересует
Уже приобретено
Препятствует просмотру
Недобросовестная реклама
 Шойгу сделал заявление, касающееся переговоров РФ с Украиной
Главное о произошедшем в аэропорту Махачкалы
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
О проектеО технологиях рекомендацийИспользование материаловОбратная связьКарта сайта