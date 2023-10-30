12:21 (мск), источник: РБК
Как выглядит аэропорт в Дагестане после беспорядков
Ситуация в терминале внутренних рейсов аэропорта Махачкалы.
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В аэропорту Дагестана после беспорядков сломан забор вокруг летного поля, на тротуарах в некоторых местах — выломана брусчатка. Также в зоне прилета, в зоне выдачи багажа есть повреждения оборудования. О таких повреждениях рассказали сотрудники аэропорта главе Дагестана Сергею Меликову, который приехал на место.