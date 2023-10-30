11:53 (мск), источник: Известия
Мать похищенной ХАМАС студентки из ФРГ Шани Лук подтвердила гибель девушки
Мать похищенной в Израиле боевиками ХАМАС студентки Шани Лук в понедельник, 30 октября, подтвердила гибель дочери.
|Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоVK ComboВсе проекты
«К сожалению, вчера мы получили новость о том, что моей дочери больше нет в живых», — сообщила женщина телеканалам RTL и NTV.
Отмечается, что официального подтверждения смерти девушки пока нет.
В первые дни палестино-израильского конфликта в СМИ распространилось видео, на котором неизвестная девушка лежит в пикапе боевиков ХАМАС в полуголом виде лицом вниз. Было видно, что девушка получила серьезные травмы. По этой записи Рикарда Лук опознала свою дочь.
10 октября мать сообщила, что ее дочь жива, однако получила тяжелую травму головы и находится в критической ситуации. Она также призвала сделать всё возможное для спасения девушки.
По данным минздрава Газы, с начала эскалации число погибших превысило 8 тыс. человек, в том числе около 3,2 тыс. детей, еще почти 20 тыс. получили ранения. Со стороны Израиля на данный момент ранения получили 5,4 тыс. человек, погибло более 1,4 тыс.
Утром 7 октября территория Израиля подверглась массированному ракетному обстрелу со стороны сектора Газа, боевики вторглись в приграничные районы на юге страны. Ответственность за ракетный обстрел взяло на себя движение ХАМАС. Израиль начал наносить удары по целям в секторе Газа в ответ.
Палестина пытается вернуть границы между двумя странами к линиям, которые существовали до Шестидневной войны 1967 года, с возможным обменом территориями. Она хочет создать свое государство на Западном берегу реки Иордан и в секторе Газа, а Восточный Иерусалим сделать его столицей. Израиль отказывается вернуться к границам 1967 года и делить Иерусалим.