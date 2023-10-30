13:29 (мск), источник: © РИА Новости

Балицкий оценил потери ВСУ за неделю в Запорожской области в 746 человек

СИМФЕРОПОЛЬ, 30 окт — РИА Новости. Российские войска за неделю в Запорожской области уничтожили 746 солдат и 13 танков ВСУ, сообщил губернатор региона Евгений Балицкий в своем Telegram-канале.

Спецоперация на Украине
Источник: Reuters

«Находясь в активной обороне и занимая более выгодные позиции на всех участках линии боевого соприкосновения, наши войска при огневой поддержке артиллерии и авиации за период с 23 октября 2023 года отразили более 11 атак противника, уничтожив при этом 746 человек личного состава, 13 танков (в том числе несколько немецких “Леопардов”), 14 боевых бронированных машин и 9 боевых машин пехоты», — написал Балицкий.

По его словам, враг не оставляет попыток атаковать позиции обороны российских войск в районах населенных пунктов Копани, Работино, Новопрокоповка и Вербовое, используя тактику волнообразного выдвижения при активной поддержке огнем танков и артиллерии.

«Также враг продолжает бездумные и преступные удары по гражданской инфраструктуре населенных пунктов региона, активно используя РСЗО западного образца, ствольную артиллерию и БПЛА различных типов. Наши же подразделения продолжают слаженную работу», — подчеркнул губернатор.

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