Дуров пообещал заблокировать призывающие к насилию Telegram-каналы

«Каналы, призывающие к насилию (как на скриншоте выше) будут заблокированы за нарушение правил Telegram, Google, Apple и всего цивилизованного мира», — написал он в своем Telegram-канале.
В своем посте Дуров привел снимок сообщения одного из каналов, который призывал к насилию в Дагестане, а также мем, где он представлен в образе исламиста.
29 октября в аэропорт Махачкалы ворвалась толпа активистов на фоне прибытия туда рейса из Израиля. В связи с инцидентом СК по Дагестану возбудил уголовное дело по ст. 212 УК РФ. 30 октября сотрудники МВД установили более 150 участников беспорядков в аэропорту Махачкалы, 60 из них задержаны. 30 октября аэропорт восстановил прием рейсов.
Власти призвали местных жителей не поддаваться на провокации Telegram-каналов, которые ведут украинские спецслужбы c целью дестабилизации обстановки в России.