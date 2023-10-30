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20:22 (мск), источник: Ведомости

Дуров пообещал заблокировать призывающие к насилию Telegram-каналы

Telegram-каналы, которые призывают к насилию, будут заблокированы за нарушение правил платформы и магазинов приложений Google и Apple, заявил основатель мессенджера Павел Дуров.

Источник: AP 2023

«Каналы, призывающие к насилию (как на скриншоте выше) будут заблокированы за нарушение правил Telegram, Google, Apple и всего цивилизованного мира», — написал он в своем Telegram-канале.

В своем посте Дуров привел снимок сообщения одного из каналов, который призывал к насилию в Дагестане, а также мем, где он представлен в образе исламиста.

29 октября в аэропорт Махачкалы ворвалась толпа активистов на фоне прибытия туда рейса из Израиля. В связи с инцидентом СК по Дагестану возбудил уголовное дело по ст. 212 УК РФ. 30 октября сотрудники МВД установили более 150 участников беспорядков в аэропорту Махачкалы, 60 из них задержаны. 30 октября аэропорт восстановил прием рейсов.

Власти призвали местных жителей не поддаваться на провокации Telegram-каналов, которые ведут украинские спецслужбы c целью дестабилизации обстановки в России.

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