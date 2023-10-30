ВСУ выпустили по Донецку восемь ракет из РСЗО

«В направлении Киевского, Куйбышевского и Петровского районов неофашисты выпустили 18 снарядов калибром 155 мм, а также восемь ракет из РСЗО», — говорится в сообщении.
Представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов (СЦКК), связанных с военными преступлениями Киева, в своем Telegram-канале также сообщило о двух выпущенных по Куйбышевскому району города снарядах калибра 155 мм.
Днем ранее «Известия» поделились кадрами дома в Донецке, который был поврежден в результате обстрела ВСУ. На записи видно, что у дома лежат осколки стекла от разбившегося окна. Во дворе покорежена часть металлического забора. На садовом участке осталось небольшое углубление от упавшего боеприпаса.
Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля прошлого года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.