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Палестино-израильский конфликт
07:17 (мск), источник: Ведомости

СК задержал двух военнослужащих-контрактников по подозрению в убийстве 9 человек

Двое военнослужащих с Дальнего Востока, проходивших военную службу по контракту, задержаны в статусе подозреваемых в убийстве девяти жителей города Волновахи (ДНР), сообщили «Ведомостям» в пресс-службе Следственного комитета РФ.

Источник: РИА "Новости"

В ведомстве отметили, что среди убитых было двое детей — их тела обнаружены правоохранителями в помещении частного жилого дома с огнестрельными ранениями.

Уголовное дело возбуждено по признакам преступления, предусмотренного п. «а, в» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство двух и более лиц). Его расследованием занимается следственное управление СК РФ по Донецкой народной республике.

В настоящий момент следователи проводят с задержанными военнослужащими следственные действия и и устанавливают все обстоятельства произошедшего.

По предварительным сведениям, мотивом преступления следствие считает конфликт на бытовой почве.

По данным СМИ, убийство произошло в ночь на 28 октября, когда члены семьи спали.

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