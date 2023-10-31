СК задержал двух военнослужащих-контрактников по подозрению в убийстве 9 человек

В ведомстве отметили, что среди убитых было двое детей — их тела обнаружены правоохранителями в помещении частного жилого дома с огнестрельными ранениями.
Уголовное дело возбуждено по признакам преступления, предусмотренного п. «а, в» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство двух и более лиц). Его расследованием занимается следственное управление СК РФ по Донецкой народной республике.
В настоящий момент следователи проводят с задержанными военнослужащими следственные действия и и устанавливают все обстоятельства произошедшего.
По предварительным сведениям, мотивом преступления следствие считает конфликт на бытовой почве.
По данным СМИ, убийство произошло в ночь на 28 октября, когда члены семьи спали.