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01:38 (мск), источник: Известия

Сбой произошел на сайте оператора платежной системы «Мир»

На сайте Национальной системы платежных карт (НСПК) — оператора платежной системы «Мир» — произошел сбой. Об этом в понедельник, 30 октября, сообщили в пресс-службе компании.

Источник: Reuters

Отмечается, что проблема в функционировании сайта не затрагивает работу непосредственно платежной системы. В компании заявили, что с интернет-ресурса невозможно получить доступ к каким-либо системам НСПК и все платежи в настоящий момент обрабатываются в штатном режиме.

«Сайт НСПК разработан и обслуживается сторонним подрядчиком. Он является только визитной карточкой с информацией о деятельности компании и не содержит никаких конфиденциальных данных, а также не имеет отношения к платежной инфраструктуре», — сообщили в пресс-службе.

Ранее, 27 октября, пользователи «Сбера» рассказали о сбоях в работе банковского приложения. Согласно данным Downdetector, всплеск жалоб наблюдался около 14:00 мск. Проблемы с доступом фиксировались у ряда провайдеров Владивостока, Ярославля, Самары, Перми. Очевидцы сообщили, что не работали банкоматы, а на кассах некоторых магазинов не проходила оплата покупок. Позже пресс-служба Сбербанка сообщила, что все затруднения были устранены.

Во время загрузки произошла ошибка.
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