05:29 (мск), источник: © РИА Новости

Российские ТОС поразили опорные пункты ВСУ на Купянском направлении

МОСКВА, 31 окт — РИА Новости. Российские тяжелые огнеметные системы (ТОС) поразили опорные пункты и укрытия ВСУ под Ивановкой на Купянском направлении, сообщил РИА Новости начальник пресс-центра группировки «Запад» Сергей Зыбинский.

Спецоперация на Украине
Источник: РИА "Новости"

«Расчеты тяжелых огнеметных систем нанесли удары по взводным опорным пунктам, скоплениям живой силы в укрытиях 32-й механизированной бригады в районе Ивановки», — сказал он.

Кроме того, экипажи истребителей-бомбардировщиков Су-34 нанесли удары по скоплению живой силы, вооружению и военной технике 25-й воздушно-десантной, 32-й и 43-й механизированных бригад ВСУ в районах Песчаного, Загоруйковки, Берестового и Степовой Новоселовки.

По данным Зыбинского, общие потери противника на этом участке фронта составили до 90 военнослужащих, два танка Т-64, три боевые машины пехоты, два автомобиля и два беспилотника.

Сейчас на вооружении ВС России стоят ТОС «Солнцепек» и ТОС-2 «Тосочка».

Реклама
Спасибо за обратную связь
О рекламодателе
Не интересует
Уже приобретено
Препятствует просмотру
Недобросовестная реклама
 Американцы обратились к Зеленскому с неожиданной просьбой
США увидели свое спасение в антисемитизме
Возрастное ограничение 18+
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
О проектеО технологиях рекомендацийИспользование материаловОбратная связьКарта сайта