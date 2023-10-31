Российские ТОС поразили опорные пункты ВСУ на Купянском направлении

«Расчеты тяжелых огнеметных систем нанесли удары по взводным опорным пунктам, скоплениям живой силы в укрытиях 32-й механизированной бригады в районе Ивановки», — сказал он.
Кроме того, экипажи истребителей-бомбардировщиков Су-34 нанесли удары по скоплению живой силы, вооружению и военной технике 25-й воздушно-десантной, 32-й и 43-й механизированных бригад ВСУ в районах Песчаного, Загоруйковки, Берестового и Степовой Новоселовки.
По данным Зыбинского, общие потери противника на этом участке фронта составили до 90 военнослужащих, два танка Т-64, три боевые машины пехоты, два автомобиля и два беспилотника.
Сейчас на вооружении ВС России стоят ТОС «Солнцепек» и ТОС-2 «Тосочка».