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Палестино-израильский конфликт
09:45 (мск), источник: © РИА Новости

В Ираке два дрона атаковали американскую базу, сообщили СМИ

МОСКВА, 31 окт — РИА Новости. Два дрона нанесли удары по американской базе Айн-аль-Асад в Ираке, повреждений и пострадавших не зафиксировано, передает Рейтер со ссылкой на источники.

Источник: AP 2023

«Два вооруженных дрона атаковали иракскую авиабазу Айн-аль-Асад, на которой находятся американские силы, пострадавших или повреждений нет», — сказал собеседник агентства.

Центральное командование Вооруженных сил США ранее сообщило РИА Новости, что более 20 американских военнослужащих получили ранения при участившихся обстрелах их баз на Ближнем Востоке.

По данным Пентагона, за неделю с 17 по 24 октября военизированные группировки, предположительно, связанные с Ираном, десять раз атаковали ракетами и ударными беспилотниками американские войска в Ираке и трижды — в Сирии на фоне разгорающегося конфликта в секторе Газа.

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