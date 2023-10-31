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18:04 (мск), источник: ТАСС

В РФ программы-роботы вынесли почти полмиллиона решений без участия приставов

МОСКВА, 31 октября. /ТАСС/. Автоматизированные программы-роботы вынесли за первые четыре месяца применения почти полмиллиона решений по исполнительным производствам без участия судебных приставов. Об этом сообщил директор Федеральной службы судебных приставов (ФССП) России Дмитрий Аристов.

Источник: РИА "Новости"

«В июне 2023 года было вынесено первое постановление Федеральной службы судебных приставов в автоматическом режиме. В настоящее время вынесено уже более 473 тыс. постановлений», — сообщил главный судебный пристав РФ в интервью «Российской газете».

«Такие решения принимаются в форме постановлений Федеральной службы судебных приставов, подписанных усиленной квалифицированной электронной подписью, и направляются лицам, участвующим в исполнительном производстве, через личный кабинет на портале госуслуг», — рассказал Аристов.

Речь идет о бесспорных решениях, которые не требуют личного участия судебного пристава, например, постановлениях о возбуждении исполнительного производства или об отмене установленных для должника ограничений. В то же время автоматизированным системам не переданы решения о наложении, например, ограничения права выезда.

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