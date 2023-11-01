13:59 (мск), источник: РБК

Российский «Ланцет» уничтожил ЗРК Stormer на южнодонецком направлении

Подразделения группировки российских войск «Восток» с помощью барражирующего боеприпаса «Ланцет» уничтожили зенитный ракетный комплекс Stormer на южнодонецком направлении. Об этом сообщил «РИА Новости» начальник пресс-центра группировки Олег Чехов.

Спецоперация на Украине
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Он уточнил, что ЗРК Stormer был уничтожен в районе села Елизаветовка. Кроме того, с помощью артиллерии российские войска уничтожили две украинские боевые бронированные машины в селе Новоочереватое. В ходе контрбатарейной борьбы противник потерял самоходную артиллерийскую установку «Гвоздика» и три минометных расчета.

«Ланцет» разработан компанией Zala Aero, входящей в концерн «Калашников». Максимальное время полета у версий дрона с двумя Х-образными крыльями составляет 30−40 минут. Барражирующие боеприпасы «Ланцет-1» и «Ланцет-3» способны вести разведку и поражать найденную цель. Такие дроны-камикадзе способны зависать в воздухе, выжидая момент для удара, говорится на сайте «Ростеха».

В Минобороны неоднократно сообщали об уничтожении украинской военной техники, в том числе западного производства, с помощью «Ланцетов».

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