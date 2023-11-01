12:44 (мск), источник: Известия

На Украине сообщили о пожаре на нефтеперерабатывающем заводе в Кременчуге

В Кременчуге Полтавской области произошло возгорание не нефтеперерабатывающем заводе. К настоящему моменту пожар ликвидирован, о чем в среду, 1 ноября, сообщил глава областной администрации Филипп Пронин.

Спецоперация на Украине
Источник: Известия

«Предварительно, без пострадавших. Информация о разрушениях выясняется. Предприятие не работает», — написал он в своем Telegram-канале.

По словам Пронина, на месте происшествия работают оперативные службы, ситуация контролируемая. По информации властей, завод подвергся удару.

Российское Министерство обороны пока не комментировало эту информацию.

Ранее, 16 октября, на Украине сообщили о взрывах в Миргороде Полтавской области. Тогда воздушная тревога объявлялась в Днепропетровской, Кировоградской, Николаевской, Полтавской, Сумской, Харьковской, Черкасской и Черниговской областях.

Российская армия начала наносить удары по критическим объектам украинской инфраструктуры с 10 октября прошлого года. Как отметил тогда президент РФ Владимир Путин, удары стали ответом на террористические действия киевского режима, в частности на Крымском мосту.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля прошлого года, продолжается. Решение о ее проведении было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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