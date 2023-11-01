СМИ: ЦАХАЛ нанес удар по лагерю беженцев Джамалия, погибли десятки человек

«Десятки граждан Палестины убиты, еще несколько ранены в результате жестокой израильской бомбардировки, нацеленной на жилые постройки в лагере беженцев Джабалия», — говорится в публикации.
По данным корреспондента агентства, по объекту выпущено более десяти ракет.
Накануне органы управления сектором Газа заявили, что в результате авиаударов по Джебалии погибли либо ранены не менее 400 человек.
Впоследствии представитель ЦАХАЛ Ричард Хехт подтвердил, что Израиль нанес удар по лагерю при попытке ликвидировать командира ХАМАС. Он назвал жертвы среди гражданских трагедией, однако ответственность за гибель мирных жителей возложил на руководство палестинского движения.
Ранее пресс-секретарь Управления верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ) Равина Шамдасани заявила, что коллективное наказание, наложенное Израилем на население Газы путем введения блокады и бомбардировок густонаселенных районов, является военным преступлением.