17:27 (мск), источник: Ведомости
Российские летчики за сутки сбили два украинских Су-27
Российские летчики-истребители за сутки сбили два Су-27 ВВС Украины в небе над ДНР, говорится в очередной сводке Минобороны РФ о ходе спецоперации.
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«Истребительной авиацией ВКС России в течение прошедших суток сбиты два самолета Су-27 воздушных сил Украины в районах населенных пунктов Куроедовка и Новоселовка Донецкой народной республики», — говорится в сообщении.
Всего с начала спецоперации украинские ВВС потеряли уже 520 самолетов, следует из статистики Минобороны РФ.
В сводке также говорится, что за сутки российские силы отразили атаки украинской стороны на нескольких направлениях. Так, на Купянском направлении были отражены две атаки штурмовых групп 57-й механизированной бригады ВСУ в районе Синьковки Харьковской области. Две атаки были отражены также на Краснолиманском направлении.
За сутки ВС РФ поразили склад боеприпасов 1-й бригады специального назначения ВСУ в Харьковской области и командно-наблюдательные пункты подразделений 67-й механизированной бригады ВСУ и 31-й бригады оперативного назначения на Херсонском направлении. За сутки были сбиты 48 беспилотников противника.
Ранее сегодня министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что ВСУ терпят поражение в зоне спецоперации, предпринимая безуспешные попытки атаковать российские позиции, несмотря на поставки вооружения НАТО. Он отметил, что за последний месяц российская армия сбила 37 самолетов и шесть ракет ATACMS. Шойгу обратил внимание, что число сбитых самолетов почти в два раза превышает количество истребителей F-16, обещанных США Украине. «При такой работе нашей системы противовоздушной обороны это, примерно, на 20 дней работы», — заявил министр.
Украина объявила о начале контрнаступления в начале июня. Российская сторона неоднократно заявляла, что контрнаступление не приносит Киеву ожидаемых результатов. 4 сентября президент России Владимир Путин назвал его «не пробуксовкой, а провалом». 15 октября он сообщил, что, несмотря на то что ВСУ готовят новые наступательные операции на отдельных участках, в целом контрнаступление «провалилось полностью».