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Палестино-израильский конфликт
08:34 (мск), источник: © РИА Новости

Меликов ответил на призыв Нурмагомедова простить участников беспорядков

МАХАЧКАЛА, 1 ноя — РИА Новости. Глава Дагестана Сергей Меликов, говоря о наказании для участников массовых беспорядков в аэропорту Махачкалы, заявил, что к ответственности будут привлечены организаторы протестной акции и наиболее активные ее участники, но при этом никто не будет «гоняться за ведьмами».

Источник: РИА "Новости"

Накануне Меликов на встрече с руководителями органов власти, депутатами и общественниками республики жестко высказался об участниках беспорядков в махачкалинском аэропорту, назвав их трусами, мерзавцами и негодяями, которые не заслуживают снисхождения. После этого бывший чемпион UFC Хабиб Нурмагомедов и чемпион Европы по вольной борьбе Махмуд Магомедов призвали власти республики и компетентные органы простить тех, кто устроил беспорядки.

«А кто требует наказывать всех, кто был в аэропорту в эту ночь? … Если он никаких противоправных действий не осуществлял, если он никак не повлиял на безопасность эксплуатации аэропорта, если он не наносил травмы сотрудникам полиции, кто говорит о том, что он будет привлечен к ответственности? … Там где, ломали ворота, там где громили витрины, там где переворачивали полицейскую машину — они и будут отвечать. А тот, кто стоял и наблюдал и просто держал в руке палестинский флаг, он не будет отвечать», — сказал Меликов в среду на пресс-подходе.

Он выразил согласие с позицией президента России Владимира Путина и председателя Следственного комитета Александра Бастрыкина — должно быть объективное разбирательство, и наказаны должны быть в первую очередь те, кто «организовал, спровоцировал это мероприятие и вовлек туда людей».

Лица, совершившие преступления, будут привлечены к ответственности, заверил Меликов. Однако "гоняться за ведьмами и преследовать тех, кто не причастен или не совершал преступлений, не будут, подчеркнул он.

В воскресенье жители Дагестана прорвались на взлетно-посадочную полосу аэропорта Махачкалы после прибытия рейса из Тель-Авива. Предположительно, они искали прилетевших граждан Израиля, начались беспорядки. МВД возбудило уголовное дело о массовых беспорядках, установлены более 150 активных участников.

По последним данным ГУМВД по СКФО, 83 человека задержаны. Во вторник суды в Дагестане арестовали 15 участников беспорядков на сроки от трех до 10 суток, еще двоим задержанным назначили исправительные работы.

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