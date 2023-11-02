Меликов ответил на призыв Нурмагомедова простить участников беспорядков

Накануне Меликов на встрече с руководителями органов власти, депутатами и общественниками республики жестко высказался об участниках беспорядков в махачкалинском аэропорту, назвав их трусами, мерзавцами и негодяями, которые не заслуживают снисхождения. После этого бывший чемпион UFC Хабиб Нурмагомедов и чемпион Европы по вольной борьбе Махмуд Магомедов призвали власти республики и компетентные органы простить тех, кто устроил беспорядки.
«А кто требует наказывать всех, кто был в аэропорту в эту ночь? … Если он никаких противоправных действий не осуществлял, если он никак не повлиял на безопасность эксплуатации аэропорта, если он не наносил травмы сотрудникам полиции, кто говорит о том, что он будет привлечен к ответственности? … Там где, ломали ворота, там где громили витрины, там где переворачивали полицейскую машину — они и будут отвечать. А тот, кто стоял и наблюдал и просто держал в руке палестинский флаг, он не будет отвечать», — сказал Меликов в среду на пресс-подходе.
Он выразил согласие с позицией президента России Владимира Путина и председателя Следственного комитета Александра Бастрыкина — должно быть объективное разбирательство, и наказаны должны быть в первую очередь те, кто «организовал, спровоцировал это мероприятие и вовлек туда людей».
Лица, совершившие преступления, будут привлечены к ответственности, заверил Меликов. Однако "гоняться за ведьмами и преследовать тех, кто не причастен или не совершал преступлений, не будут, подчеркнул он.
В воскресенье жители Дагестана прорвались на взлетно-посадочную полосу аэропорта Махачкалы после прибытия рейса из Тель-Авива. Предположительно, они искали прилетевших граждан Израиля, начались беспорядки. МВД возбудило уголовное дело о массовых беспорядках, установлены более 150 активных участников.
По последним данным ГУМВД по СКФО, 83 человека задержаны. Во вторник суды в Дагестане арестовали 15 участников беспорядков на сроки от трех до 10 суток, еще двоим задержанным назначили исправительные работы.