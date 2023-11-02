09:03 (мск), источник: Ведомости
Минобороны сообщило о перехвате шести дронов ВСУ в Крыму
Утром 2 ноября российские военные пресекли попытку ВСУ атаковать Крым при помощи беспилотников. Об этом сообщает Минобороны РФ.
|Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоVK ComboВсе проекты
Средства ПВО сбили один украинский дрон над акваторией Черного моря. Еще пять были перехвачены над территорией Крыма.
1 ноября в Севастополе несколько раз объявляли воздушную тревогу. По словам губернатора города Михаила Развожаева, российские военные занимались уничтожением большого числа воздушных целей в различных зонах Крыма. Минобороны в тот день о попытках Киева атаковать Крым не сообщало.
30 октября Минобороны РФ сообщило о перехвате восьми ракет Storm Shadow при попытке ВСУ атаковать Крым. По данным губернатора Севастополя, две воздушные цели были сбиты над городом. В результате мужчина 57 лет получил ранение голени средней тяжести. Также обломки были обнаружены на территории школы, в частном секторе и на нескольких улицах Севастополя. «Серьезных повреждений» зданий и коммуникаций зафиксировано не было, подчеркнул Развожаев.
Крым регулярно подвергается атакам со стороны Украины. В Крыму и Севастополе бессрочно действует высокий («желтый») уровень террористической опасности. Также с 19 октября 2022 г. по указу президента России Владимира Путина на полуострове и в городе установлен средний уровень реагирования.