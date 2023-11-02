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09:00 (мск), источник: © РИА Новости

В Новосибирске произошло массовое ДТП

НОВОСИБИРСК, 2 ноя — РИА Новости. Сразу 15 автомобилей утром в четверг столкнулись в Новосибирске, где ночью прошел первый сильный снегопад, сообщает региональная Госавтоинспекция.

Судя по фотографиям из социальных сетей, самосвал развернуло на дороге, после чего в него «паровозиком» врезались друг в друга двигавшиеся под гору легковые автомобили.

«Второго ноября на территории Октябрьского района у дома 3 по улице Холмский проезд произошло столкновение 15 автомобилей. ДТП оформлено с материальным ущербом без пострадавших», — говорится в сообщении.

На месте работали наряды ДПС, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

Снегопад в Новосибирске начался ночью 2 ноября и, по данным мэрии, продолжится в ближайшие двое суток. Руководителям городских служб даны поручения активно убирать снег и наледь.

«В связи с обильным выпадением снега за ночь 2 ноября (до 5 сантиметров снега) и прогнозируемым продолжением снегопада сегодня и завтра возможно ухудшение обстановки на улично-дорожной сети, увеличение количества гололедных травм, сход выпавшего снега с крыш и кровель зданий, сооружений и многоквартирных домов», — сообщили в Единой дежурно-диспетчерской службе Новосибирска.

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