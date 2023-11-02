В Новосибирске произошло массовое ДТП

Судя по фотографиям из социальных сетей, самосвал развернуло на дороге, после чего в него «паровозиком» врезались друг в друга двигавшиеся под гору легковые автомобили.
«Второго ноября на территории Октябрьского района у дома 3 по улице Холмский проезд произошло столкновение 15 автомобилей. ДТП оформлено с материальным ущербом без пострадавших», — говорится в сообщении.
На месте работали наряды ДПС, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.
Снегопад в Новосибирске начался ночью 2 ноября и, по данным мэрии, продолжится в ближайшие двое суток. Руководителям городских служб даны поручения активно убирать снег и наледь.
«В связи с обильным выпадением снега за ночь 2 ноября (до 5 сантиметров снега) и прогнозируемым продолжением снегопада сегодня и завтра возможно ухудшение обстановки на улично-дорожной сети, увеличение количества гололедных травм, сход выпавшего снега с крыш и кровель зданий, сооружений и многоквартирных домов», — сообщили в Единой дежурно-диспетчерской службе Новосибирска.