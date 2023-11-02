11:39 (мск), источник: © РИА Новости
Минобороны показало видео уничтожения немецкого танка Leopard
МОСКВА, 2 ноя — РИА Новости. Минобороны опубликовало видео уничтожения FPV-дроном танка ВСУ Leopard немецкого производства на Запорожском направлении.
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В видеоролике, снятом на камеру беспилотника, показано как он «преследует» боевую машину, идущую в атаку на Запорожском участке фронта. После того как дрон нависает над танком, видео обрывается. На следующих кадрах демонстрируется стоящий в степи Leopard с горящей башней.
Москва прошлой весной направила странам НАТО ноту из-за поставок военной помощи Украине. Россия неоднократно отмечала, что любые грузы, которые содержат вооружение для Киева, станут законной целью для армии.
Глава МИД Сергей Лавров также заявил, что США и альянс напрямую участвуют в конфликте — не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии и других стран.