Уничтоживший дронами около 20 лодок ВСУ оператор погиб, выполняя боевую задачу

Об этом сообщил ТАСС представитель предприятия-производителя FPV-дрона «Упырь», на базе которого военнослужащий проходил обучение на оператора.
«Мечта прошел у нас полный курс обучения на оператора FPV-дрона, был очень талантливым и профессиональным специалистом, мы постоянно были на связи. У себя в подразделении выполнял и задачи по разведке, и по прикрытию сослуживцев, накрывая минометные расчеты, а также регулярно останавливал попытки ВСУ пересечь Днепр, на его счету не менее 19 лодок с июля, это не считая пикапов и грузовых автомобилей, а живой силы им было уничтожено порядка 100 военнослужащих», — рассказал собеседник агентства.
Он добавил, что восемь лодок были уничтожены в ходе интенсивной попытки ВСУ пересечь Днепр, когда расчет Мечты работал непрерывно почти двое суток. «В день гибели он продолжал выполнять задачи в условиях сильных обстрелов, используя дроны, которые вынуждали находиться ближе к линии боевого столкновения. Вместе с ним погиб военнослужащий с позывным Свят, с которым они работали в связке», — пояснил собеседник агентства.
По его словам, Мечта в ходе СВО был награжден медалью «За отвагу». «В подразделении отмечали его умения действовать нестандартно, его смелые и зачастую героические действия, и, насколько мне известно, подадут документы на присвоение ему посмертно звания Героя России», — добавил собеседник агентства.